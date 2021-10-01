Коронавирус в Воронежской области снова побил свой рекорд: к 1 октября еще 581 заразившийся

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Коронавирус в Воронежской области продолжает бить собственные рекорды. Утром 1 октября региональный оперштаб по борьбе с заболеваемостью Covid-19 сообщил о 581 заболевшем за минувшие сутки (вчера было 566). Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 133 898 случаев ковида.

За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 34 пациента. Общее количество умерших от ковида в Воронежской области достигло 5 831.

Выздоровел за минувшие сутки 331 пациент, всего смогли победить заразу 111 162 жителя Воронежской области.