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Общество24 сентября 2021 17:36

В Воронежской области могут ввести QR-коды для прохода в кафе и рестораны

Не исключено, что его в обозримом будущем могут потребовать и на входе в торговые точки
Олег КУЗНЕЦОВ
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Скоро в кафе могут не пустить без предъявления QR-кода.

Скоро в кафе могут не пустить без предъявления QR-кода.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании оперативного штаба во вторник, 22 сентября, решили проанализировать опыт применения QR-кодов в других регионах при посещении объектов торговли и общественного питания. Сотрудникам двум департаментам областного правительства – торговому и цифрового развития – поручили проработать механизмы организации такой системы пропуска. Сделать это они должны до 1 октября. Ранее QR-коды планировали использовать только для допуска на массовые мероприятия. В частности, на фестиваль «Чернозем», который в итоге все равно отменили.

Напомним, также до 1 октября санитарные врачи и работники областного департамента здравоохранения должны проработать способы обеспечения обязательной вакцинации групп риска.

Видимо, на такие резкие шаги власти вынудил резкий рост заболеваний коронавирусом. Двое суток подряд фиксируется рекорд – сначала 499, а потом и 529 заражений. Выздоровевших при этом – чуть больше 300, а смертей – стабильно больше 20, а то и 30.