В Воронежской области введут обязательную вакцинацию от «ковида» группам риска

Прививки в Воронежской области скоро начнут делать не только на добровольной основе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На заседании оперштаба решили начать подготовку к обязательной вакцинации от коронавируса категорий граждан из групп риска. Специалисты управления Роспотребнадзора и департаменту здравоохранения должны до 1 октября все сделать для того, чтобы людей начали прививать уже в принудительном порядке (если они не хотят лишиться работы).

Понятия «группы риска» в документе не расшифровали. Можно только предположить, что к ним относятся жители Воронежской области, работающие в сфере торговли и транспорта (где больше всего заражений). А также учителя (чтобы не подвергать риску все чаще заболевающих детей) и конечно, медики.

Напомним, второй день подряд бьется антирекорд по количеству заболевающих коронавирусом за сутки. На утро 24 сентября их число уверенно перевалило за 500 – заразились 529 человек. В то же время число умерших уже несколько дней держится в районе больше 20, а то и 30 за сутки.