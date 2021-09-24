Новый «ковидный» антирекорд в Воронежской области: заразились 529 человек

В больницы попадают все больше зараженных "ковидом". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу на 30 человек был превышен «ковидный» антирекорд по зараженным. На утро пятницы, 24 сентября, специалисты Роспотребнадзора сообщили об еще 529 зараженных. Всего сутки назад уже был антирекорд – 499 заболевших. И вот снова, да еще и возросло число заразившихся очень резко. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 130 008 жителей Воронежской области.

А вот выздоровели от коронавируса чуть больше людей, чем сутки назад, – 311 (на утро 23 сентября было 305). Победивших «ковид» жителей Воронежской области стало 108 902.

Умерли от коронавируса еще 22 человека (на утро 23 сентября было 29). Хотелось бы, чтобы тенденция к сокращению числа умерших сохранялась, но, судя по темпам заражения, на это трудно надеяться. Всего «ковид» свел в мир иной уже 5626 наших земляков.