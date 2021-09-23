Новый антирекорд по коронавирусу в Воронежской области: к 23 сентября за сутки заболело 499 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 23 сентября региональный оперштаб сообщил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области.

За минувшие сутки от осложнений коронавируса скончались 29 пациентов. Всего за пандемию в регионе от ковида умерли 5 604 человека.

Еще у 499 воронежцев обнаружили COVID-19 за вчерашний день - это самый высокий суточный прирост заболевших за пандемию. Всего в регионе с начала наблюдений зарегистрированы 129 479 случаев коронавируса.

За последние сутки выздоровели 305 пациентов. Всего смогли побороть болезнь 108 591 жителей Воронежской области.