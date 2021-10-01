В Воронежской области со следующей недели могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Видимо, скоро в некоторых отраслях будет жесткая альтернатива - либо прививка, либо отстранение от работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном управлении Роспотребнадзора готовят постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных групп населения Воронежской области. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Черноземье».

По всей видимости, документ касается работников торговли, транспорта, здравоохранения и образования, сотрудников государственных структур и подведомственных им учреждений, а также специалистов социальных организаций. Отказаться от вакцинации они смогут только, если у них есть официально оформленный медицинский отвод по состоянию здоровья.

Официально введение обязательной власти не подтверждают. Однако не отрицают, что такая возможность есть. И работа в этом направлении уже ведется.

В частности, изучают опыт соседних регионов. Обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий граждан, относящихся к группам риска, уже ввели в Липецкой, Тамбовской и Курской областях.