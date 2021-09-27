В райцентре Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Пожар потушили за 14 минут, но спасти мужчину не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 26 сентября, около восьми часов вечера в Калаче загорелось старое заброшенное здание на улице 9 Января.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 19.52. На место ЧП выезжали восемь наших специалистов на двух машинах. Пожар потушили в 20.06. К тому времени огонь уничтожил веранду дома, общая площадь которого – 5х7 метров. На месте пожара обнаружили тело 56-летнего мужчины. Причины его смерти, а также возгорания сейчас выясняют, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, в ночь на 27 сентября загорелась палата в Лискинской районной больнице. Погибла 82-летняя пациентка, она задохнулась от дыма. По предварительным данным, пожар вспыхнул от короткого замыкания, случившегося из-за неисправности телефонной зарядки. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Ход его расследования поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.