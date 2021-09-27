В Воронежской области возбудили уголовное дело по поводу пожара в Лискинской районной больнице

Палата после пожара. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту пожара в Лискинской районной больнице.

Как уточнили силовики, ЧП случилось в одной из палат хирургического отделения. Напомним, пожар начался в понедельник, 27 сентября, в 2.34. Огонь полностью потушили в 2.58. На пожаре погибла 82-летняя пациентка. По предварительным данным, пожилая женщина отравилась угарным газом. Пока основная версия причины пожара – короткое замыкание зарядного устройства для телефона.

Виновникам ЧП предстоит отвечать по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (до двух лет лишения свободы). Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Виновникам пожара в Лискинской районной больнице грозит до двух лет лишения свободы. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

После пожара губернатор Александр Гусев поручил оперативно проверить состояние электрики во всех медучреждениях Воронежской области, а также систем оповещения и пожаротушения. А кроме того, еще раз провести ревизию качества работ всех подрядчиков, которые недавно вели работы в больницах.