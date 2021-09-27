В Воронежской области ночью загорелась районная больница: погибла женщина

Огонь тушили с помощью восьми пожарных машин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 27 сентября, в 2.34 в крупном райцентре Воронежской области Лисках случился пожар в районной больнице. Люди проснулись, почувствовав запах дыма. Он валил из палаты на втором этаже.

- 28 наших сотрудников приехали на место ЧП в 2.44. Они эвакуировали 31 пациента. Огонь тушили девять пожарных машин. В 2.58 пламя полностью ликвидировали. Определили площадь пожара: огонь бушевал на пространстве в 15 квадратных метров. Не обошлось без жертв. На месте ЧП обнаружили погибшую 82-летнюю женщину, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Уже известна причина пожара, пока не точная. По предварительным данным, огонь загорелся из-за короткого замыкания зарядного устройства для телефона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины. И пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Также Александр Гусев поручил оперативно проверить состояние электрики во всех медучреждениях Воронежской области, а также систем оповещения и пожаротушения. А кроме того, еще раз провести ревизию качества работ всех подрядчиков, которые недавно вели работы в больницах. На это областные власти обещали направить максимальные силы и средства.

По поводу пожара начали свою проверку сотрудники регионального управления Следственного комитета.

Напомним, гораздо более страшный пожар случился 12 декабря 2015 года в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района. Тогда погибли 23 человека. Здание было старым, только после этого страшного ЧП построили новое.