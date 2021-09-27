Глава Следственного комитета РФ взял под контроль расследование причин пожара в больнице под Воронежем

. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование причин пожара с погибшей в райбольнице в Воронежской области. Напомним, ночью 27 сентября в Лискинской больнице произошло возгорание - в одной из палат хирургического отделения. В 2.34 туда вызвали пожарных. Огонь потушили через полчаса, но спасатели обнаружили тело 82-летней пациентки. По предварительной версии, ее смерть могла наступить в результате отравления угарным газом. Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту пожара - по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с электрическими приборами - будет проверена следственным путем. Председатель СК России поручил руководству следственного управления СК России по Воронежской области доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, - сообщили в федеральном ведомстве.