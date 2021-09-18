Появилось видео задержания подозреваемого в тройном убийстве и нападении на МВД под Воронежем

Скриншот видео УФСБ

УФСБ Воронежской области поделилось видео момента задержания Виктора Мирского, подозреваемого в убийстве трех человек и подрыве отдела полиции в Лисках.

Ранее чекисты рассказали о том, как происходила спецоперация. Известно, что 54-летний мужчина жестоко расправился с семьей курдов в Каменском районе, а затем поехал в Лиски, где взорвал отдел полиции. После этого он снова вернулся в район, где проживал. Там его и накрыли силовики.

Виктора Мирского поймали и обезвредили на территории Каменского района. Мужчина не собирался сдаваться, наоборот, оказал сопротивление. Оперативники были вынуждены открыть огонь. В результате он был ранен в голову. Как поделился источник, не смертельно, пуля прошла по касательной. Ему позже провели операцию и удалили осколки.

Оперативники также побывали по месту его регистрации – его жилище было заминировано. А автомобиль, на котором скрывался подозреваемый, также оказался нашпигован оружием