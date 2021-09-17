Подозреваемый в тройном убийстве и нападении на МВД под Воронежем заминировал дом и вез целый арсенал

Поиски подозреваемого продолжались больше суток Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежские чекисты рассказали, как происходило задержание подозреваемого в жестоком убийстве семьи курдов в Каменском районе и нападении на отдел полиции в Лисках. 54-летнего Виктора Мирского обезвредили на территории Каменского района. При этом он оказал сопротивление, и оперативники были вынуждены открыть огонь. В результате мужчина получил ранение в голову. Среди правоохранителей никто не пострадал.

- В ходе обыска по месту регистрации и проживания Мирского взрывотехники ФСБ России обнаружили и обезвредили взрывные устройства, которыми было заминировано жилище, - рассказали чекисты.

Автомобиль, на котором скрывался подозреваемый, также оказался нашпигован оружием. В нем нашли несколько единиц огнестрельного оружия с патронами к нему, а также самодельное взрывное устройство.

По адресу проживания и на месте задержания продолжаются следственные действия. В УФСБ добавили, что для поиска Виктора Мирского задействовали авиацию ФСБ России и Федеральной службы войск нацгвардии.

Напомним, 16 сентября в 5.30 Виктор Мирской с автоматом напал на отдел полиции Лискинского района. Мужчина взорвал входную дверь, из-за этого пострадал 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы. Нападавший сел в автомобиль «Нива» и уехал с места преступления в направлении города Острогожска.

Позже стало известно об убийстве семьи курдов - женщины, ее сына и пятилетнего внука - в селе Волчанское, где проживал подозреваемый. По версии следствия, причиной расправы стал бытовой конфликт.