Бывший глава воронежского отделения «Почты России» вышел на свободу

После перерыва в два года Юрий Бесхмельницын снова будет вынужден отвечать за свои махинации в суде. Фото: из архива «КП»

Определили, какой суд будет рассматривать новое уголовное дело 44-летнего бывшего главы областного отделения «Почты России» Юрия Бесхмельницына. Из Центрального районного суда его направили в Ленинский. Именно на его территории, по версии следствия, экс-чиновник совершил растрату в особо крупном размере. Пока же бывший руководитель регионального отделения «Почты России» находится на свободе под подпиской о невыезде.

Напомним, о возбуждении нового уголовного дела в отношении Бесхмельницына стало известно в конце августа из сообщения прокуратуры Центрального района. По версии следователей, в 2014 году глава воронежской почты от лица ведомства заключил договоры на аренду и ремонт находящегося в жутком состоянии помещения в Лисках, принадлежащего знакомым, для нужд почты. Ремонт делала фирма, также знакомая Бесхмельницыну. За сумму более чем в два миллиона рублей.

После проведения ремонта стоимость нежилого помещения увеличилась, оно стало полностью пригодным для использования. В дальнейшем ФГУП «Почта России» заключило договор аренды указанного помещения с ежемесячной платой, превышающей 60 тысяч рублей.

За все эти махинации Бесхмельницыну грозит до десяти лет лишения свободы. А ведь он только недавно вышел из колонии. Экс-глава воронежского отделения «Почты России» отбывал срок в Кемеровской области за старые прегрешения (отсидел больше двух лет). Ранее в Центральном районном суде ему дали условный срок, а в областном исправили решение коллег, заменив его на реальный.

За что же бывший начальник уже сидел? Сразу за несколько афер. Прегрешения экс-руководителя заключались в том, что при заключении контрактов на уборку помещений почты переплатили 22,4 млн. рублей из кармана государства. Сумма поменьше, но тоже немалая (1,3 млн. рублей), и, по данным следствия, неправомерно завышенная, ушла на ремонт площадки почтовой автобазы.

Кроме того, по версии следствия, Юрий Бесхмельницын заправлял личную машину на карты компании. За 9,7 тыс. литров дизельного топлива и 70 литрах бензина госкомпания раскошелилась на 302 тысячи рублей.

Сам экс-начальник признал свою вину только в том, что на аренду квартиры на улице Студенческой, в которой фактически не жил, ушло 630 тысяч казенных денег. Этот ущерб бюджету он возместил.

«Почта России» вчинила Бесхмельницыну гражданские иски на компенсацию ущерба от его кипучей, но вредной для ведомства деятельности. В августе 2019 года все они были удовлетворены.