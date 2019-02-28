Бывший директор воронежской «Почты России» все-таки отсидит 3,5 года

В четверг, 28 февраля, Воронежский областной суд удовлетворил апелляцию региональной прокуратуры на приговор коллег из Центрального района от 28 ноября 2018 года. По нему 41-летний бывший директор воронежской «Почты России» получил условный срок – 3,5 года.

Прокуратура потребовала срок оставить, но сделать его реальным. В областном суде спорить с надзорным ведомством не стали. В итоге экс-директор отсидит 3,5 года в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Впрочем, до 10 марта он может обжаловать приговор и все же избегнуть реального лишения свободы.

Бывший начальник отвечал перед Центральным районным судом по статьям УК о мошенничестве и крупной растрате, а также злоупотреблении полномочиями. Помимо условного срока, тогда приговор обязывал выплатить 24,1 млн. рублей компенсации «Почте России». Теперь же вопрос по этой сумме будет рассматриваться еще раз в рамках гражданского иска. В том же Центральном районном суде. Сумма компенсации может измениться, а может остаться такой же, как была.

Напомним по версии следствия, прегрешения экс-директора заключались в том, что при заключении контрактов на уборку помещений почты переплатили 22,4 млн. рублей из кармана государства. Сумма поменьше, но тоже немалая (1,3 млн. рублей), по данным следствия, ушла на ремонт площадки почтовой автобазы. Тоже, по данным следствия, неправомерно завышенная.

Кроме того, по версии следствия, бывший директор воронежской «Почты России» заправлял личную машину на карты компании. За 9,7 тыс. литров дизельного топлива и 70 литрах бензина госкомпания раскошелилась на 302 тысячи рублей.

Сам экс-начальник признал свою вину только в том, что на аренду квартиры на улице Студенческой, в которой фактически не жил, ушло 630 тысяч казенных денег. Этот ущерб бюджету он возместил. Бывший директор воронежской почты утверждает, что цены при заключении договора с фирмами, занимавшимися уборкой помещений и ремонтом площадки автобазы, оценивали неправомерно, так как до кризиса им платили в среднем больше, чем после. Его слова якобы можно было подтвердить документами, но все они, как утверждает бывший директор, таинственным образом исчезли. Что касается топлива для машины, то он утверждает, что по выходным занимался делами почты, а служебный транспорт дергать по этому поводу не хотел.

Хотя расследование шло еще с конца мая, свой пост экс-директор окончательно покинул лишь в середине ноября 2016 года. До этого он предпринимал попытки руководство воронежской почтой оставить за собой.