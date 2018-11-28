2018-11-28T13:06:49+03:00
Происшествия

В Воронеже бывшему директору воронежской почты дали условный срок

Юрий Бесхмельницын отвечал перед судом по трем статьям УК
Юрий КОЗЛОВ
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Юрий Бесхмельницын.Юрий Бесхмельницын.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В среду, 28 ноября, Центральный районный суд вынес приговор по громкому делу экс-директора воронежского филиала «Почты России». Юрий Бесхмельницын отвечал по статьям УК о мошенничестве и крупной растрате, а также злоупотреблении полномочиями. Бывшего директора воронежской почты приговорили к 3 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком в 3 года. Ему предстоит выплатить 24,1 млн. рублей компенсации «Почте России». Будет ли обжаловано решение? пока неизвестно.

Напомним, бывшего директора воронежской почты обвиняли в нескольких грехах, за что ему грозило до 3,5 лет тюрьмы. Сам Бесхмельницын признал свою вину только в том, что на аренду квартиры на улице Студенческой, в которой фактически не жил, ушло 350 тысяч казенных денег. Этот ущерб бюджету он возместил.

Однако у следователей были и еще претензии по деятельности Бесхмельницына. По их версии, при заключении контрактов на уборку помещений почты переплатили 21 млн. рублей. Снова из кармана государства. Сумма поменьше, но тоже немалая (1,5 млн. рублей), по данным следствия, ушла на ремонт площадки почтовой автобазы.

Кроме того, по версии следствия, бывший директор воронежской «Почты России» заправлял личную машину на карты компании. За 9,7 тыс. литров дизельного топлива и 70 литрах бензина госкомпания раскошелилась на 302 тысячи рублей.

Хотя расследование шло еще с конца мая, свой пост Юрий Бесхмельнцын окончательно покинул лишь в середине ноября 2016 года. До этого он предпринимал попытки руководство воронежской почтой оставить за собой.

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