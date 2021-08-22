Экс-главу воронежской почты будут судить еще за одну особо крупную растрату

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В суд передают очередное дело по растрате в особо крупном размере против скандально известного экс-директора регионального управления «Почты России», сообщили в прокуратуре Воронежской области. 44-летний Юрий Бесхмельницы уже два года отбывает срок в колонии за мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и хищения в общей сложности 24 млн рублей (ему назначали в 2019 году в качестве наказания срок в 3,5 года и возмещение похищенных денег). Теперь добавился новый эпизод.

По версии следователей, в 2014 году глава воронежской почты от лица ведомства заключил договора на аренду и ремонт убитого помещения в Лисках, принадлежащего знакомым, для нужд почты. Ремонт делала фирма, также знакомая Бесхмельницыну.

- В целях маскировки своих преступных действий под гражданско-правовые отношения, Бесхмельницын заключил от имени ФГУП «Почта России» договор безвозмездного пользования, согласно которому обязался провести надлежащий ремонт помещения без возмещения стоимости проделанных работ. В дальнейшем обвиняемый заключил ряд договоров подряда на проведение соответствующих ремонтных работ с организациями, подконтрольными директору ООО «Альянс Групп», на сумму свыше 2 млн. руб. После проведения ремонта стоимость нежилого помещения увеличилась, оно стало полностью пригодным для использования. Фактически финансирование указанных работ носило инвестиционный характер и противоречило интересам ФГУП «Почта России». В дальнейшем ФГУП «Почта России» заключило договор аренды указанного помещения с ежемесячной платой, превышающей 60 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Центрального района Воронежа. - После вручения копии обвинительного заключения Юрию Бесхмельницыну уголовное дело направлено в суд.

Обвиняемому грозит новый срок - до 10 лет лишения свободы.