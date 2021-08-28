В Воронеже еще четверых пострадавших от взрыва в маршрутке выписали из больницы

Последствия взрыва Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

К вечеру 27 августа еще четверых пострадавших от взрыва в маршрутке в центре Воронежа выписали из отделения сурдологии первой областной больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

- На стационарном лечении остаются 8 человек. Один находится в реанимации в тяжелом состоянии. 5 пациентов в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном состоянии, - написал глава региона.

В результате взрыва маршрутки № 10а в Воронеже на улице Кольцовской 12 августа пострадало 26 человек, двое умерли в реанимации.

Семьи двух погибших женщин получат по миллиону рублей. 22-летняя Ольга Черникова лишилась голени и умерла сразу после того, как ее привезли в БСМП, 55 –летняя Татьяна Иванова скончалась сразу после операции.

Трое тяжелораненых, которые находятся в реанимации, получат по 500 тысяч рублей. Еще 12 человекам, которые получили травмы средней степени тяжести, выплатят по 100 тысяч рублей компенсации.