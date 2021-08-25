Воронежские коммунальщики рассказали, когда дадут воду в Северном микрорайоне

Краны должны снова зажурчать не позже 19.00. Фото: из архива «КП»

В «РВК-Воронеж» сообщили, что ремонт водовода в Северном микрорайоне завершен. На место повреждения трубы наложили чугунный бандаж. Кроме того, заменили четыре устаревших задвижки диаметром 200 мм.

Ремонт водовода в Северном микрорайоне недавно завершили. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Сейчас начали запускать воду. Однако в квартиры жителей микрорайона она вернется не сразу. На это может уйти до 2,5 часов. После таких работ, возможно, придется заново запускать оборудование повысительно-насосных станций. Если вода не появится до 19.00, советуют обращаться в свои управляющие организации или по телефону единой городской диспетчерской службы 200-8-300.

Ранее сообщали, что воду отключат с 10.00 среды, 25 августа, в кварталах, находящихся в границах следующих улиц: Московский проспект (нечетная сторона) – бульвар Победы – Владимира Невского – Генерала Лизюкова – Антонова-Овсеенко до Московского проспекта, а также Хользунова, 122 (бизнес центр Арлан). Тогда предполагали, что краны снова зажурчат в 18.00.

Напомним, жители Россоши остаются без воды уже почти четверо суток. Из-за масштабной аварии ее не могут вернуть с 22 августа. К тому же из-за попадания канализационных вод погибла рыба в реках Сухая Россошь и Черная Калитва. По поводу этих безобразий проводит проверку местная прокуратура.