Еще на сутки без воды: аварию в райцентре Воронежской области не могут устранить уже три дня

Фото администрации Россошанского района

Россошанские власти рассчитывают устранить коммунальную аварию, из-за которой 300 домов и 19 соцобъектов находятся без воды, устранить к утру 26 августа. Об этом сообщил глава района Юрий Мишанкова в среду, 25 августа.

– Уважаемые россошанцы, хочу еще раз извиниться за произошедшее, прошу вас потерпеть еще около суток, – написал он в своем посте в соцсетях.

Напомним, авария в Россоши на улице Горького произошла еще 22 августа. Из-за провала грунта и повреждения трубы пришлось остановить городской водозабор. Третьи сутки ведутся ремонтно-восстановительные работы. На данный момент заменили более 50 метров трубы. Ситуация осложняется тем, что поочередно вышли из строя уже пять участков коллектора, последний провал был зафиксирован сегодня утром в 5.30.

Утром 25 августа в Россоши ввели режим ЧС. Коммунальщики признались, что у них нет денег на ремонт. Вероятнее всего, средства выделили из бюджета, поэтому рабочие срочно приступили к монтажу обводной линии канализации. Часть труб уже доставлена в Россошь.

– Идет работа по выявлению причин масштабных аварий этого года. Коллектор, построенный в 2005 году, должен бесперебойно работать ещё много лет. Проверяется проектно-сметная документация, к проверке подключены специалисты Воронежского технологического университета. Делается всё необходимое, чтобы исключить подобные происшествия впредь, – пояснил Юрий Мишанков.