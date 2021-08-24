В оставшемся без воды городе Россошь Воронежской области нет средств на реконструкцию аварийного коллектора

Фото из архива "КП".

Глава администрации Россошанкого района Юрий Мишанков признался, что такого масштаба коммунальной аварии, которая случилась на улице Максима Горького, не ожидали. 22 августа, напомним, прорвался главный канализационный коллектор. Из-за него без воды остался практически весь этот крупный райцентр. Случилось четыре обрушения грунта, под землю провалился «КамАЗ» коммунальной службы.

23 августа без воды оставались более 300 многоквартирных домов, 19 социально значимых объектов, в том числе детские сады, и две больницы. Воды канализации устремились в реки Сухая Россошь и Черная Калитва. Там случилась экологическая катастрофа, погибла рыба. Сейчас в деле разбирается местная прокуратура.

- На двух провалах работы завершены, заменено почти 30 метров трубопровода диаметром 800 мм. Сейчас работы ведутся на третьем провале, идет вскрытие аварийного участка, а это более 10 метров. Чтобы начать земляные работы, энергетикам пришлось демонтировать опору ЛЭП. Параллельно ведутся работы на четвертом провале, - рассказал Юрий Мишанков.

Ожидается, что работы будут завершены уже сегодня. Пока же организованы стационарные точки стоянки машин с водой, проведены переговоры с представителями бизнеса и иных структур, имеющими скважины на своих территориях, чтобы они могли предоставить к ним доступ нуждающихся в воде.

Прорыв канализационного коллектора на улице Максима Горького в Россоши происходит уже во второй раз. Аналогичная авария случилась там в ночь с 8 на 9 июля. Но в бюджете нет средств для реконструкции аварийного участка коллектора, а он тянется почти 1,5 км.