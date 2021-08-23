На месте прорыва коллектора в Воронежской области под землю провалился грузовик коммунальных служб

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Коммунальщики в Россоши не могут оценить, когда удастся устранить масштабную аварию, оставившую без воды более 30 тыс местных жителей. С 22 августа произошло уже четыре обрушения грунта из-за прорыва канализационного коллектора. Под землю частично провалился КамАЗ коммунальной службы. Восстановительные работы идут, но они осложнены глубиной залегания трубопровода, сообщают в администрации города.

Напомним, из-за аварии отключили свет в 19 социально-значимых объектах Россоши, среди которых детские сады и две больницы. Воду подвозят по нескольким адресам.

Прорыв канализационного коллектора на улице Максима Горького в Россоши происходит уже во второй раз. Аналогичная авария случилась там в ночь с 8 на 9 июля.