Прокуратура начала проверку из-за аварии, оставившей без воды более 33 тысяч жителей Воронежской области

Фото: администрация Россошанского района

Россошанская межрайонная прокуратура начала проверку из-за аварии в Россоши, из-за которой без воды остались 323 многоквартирных дома, где проживает более 33 тысяч человек. Краны пересохли также в 19 социально-значимых объектах и 2 больницах.

8 июля около 20:00 в городе Россошь Воронежской области случился порыв на самотечном канализационном коллекторе на улице Максима Горького. В этот коллектор стекаются стоки со всего города. Произошел обвал грунта - диаметр образовавшейся ямы составил до 6 метров.

Согласно последнему сообщению администрации Россошанского района в месте провала коллектора на улице Максима Горького продолжаются восстановительные работы. Бригада «Россошанских коммунальных систем» откачивает остатки стоков и готовит основание траншеи под укладку 9-метровой трубы.

Организован подвоз воды в микрорайоны города. Техническую воду к многоквартирным домам подвозят четыре машины «Городского благоустройства», о времени приезда можно узнать в УК. Отделения районной больницы и психоневрологический интернат обеспечивает питьевой водой машина «РКС».

По оценкам специалистов, возобновить водоснабжения города удастся сегодня, но не ранее 18:00.