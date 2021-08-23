В воронежском райцентре из-за прорыва канализации закрыли детские сады

Подвозивший воду грузовик, сам провалился под землю

В понедельник, 23 августа, в Россоши Воронежской области не будут работать детские сады. Об этом сообщила местная администрация.

Утром в воскресенье, 22 августа, на улице Максима Горького произошла крупная авария на канализационном коллекторе. Из-за провала грунта пришлось останавливать весь городской водозабор.

Местные власти организовали подвоз воды, однако и грузовик задним колесом ушел под землю.

По информации властей, планируется заменить 15 метров трубопровода. Работы осложняются глубиной залегания трубы – более 7 метров. К началу понедельника водоснабжение не удалось восстановить, поэтому пришлось закрыть детские сады.