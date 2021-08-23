В райцентре Воронежской области потоки канализации погубили рыбу в двух реках

Дохлую рыбу прибило к берегу. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили информацию об экологической катастрофе в двух россошанских реках. Из-за прорыва канализационного коллектора зловонные потоки устремились в реки Сухая Россошь и Черная Калитва. От этого передохла вся рыба. Там, где в реки вливаются, канализационные ручьи, нечем дышать – запахи жуткие. Специалисты департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области организовали проверку по этому поводу.

Напомним, авария в Россоши на улице Максима Горького случилась в воскресенье, 22 августа. Трубу латают, но работы усложняются тем, что она лежит на большой глубине – около семи метров. Из-за аварии пришлось закрыть все детсады райцентра. Более того, воды нет практически во всей Россоши. И когда ее вернут, пока непонятно.