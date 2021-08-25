В райцентре Воронежской области, оставшемся без воды из-за коммунальной аварии, ввели режим ЧС

фото администрации Россоши

В Россоши, где из-за коммунальной аварии без воды остались более 300 многоквартирных домов и 19 соцобъектов (в том числе детские сады и две больницы), объявлен режим ЧС техногенного характера. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. На место для решения оперативных вопросов выехал зампред правительства области Сергей Честикин.

25 августа в 5.30 вышел из строя уже пятый участок коллектора. Коммунальщики к этому моменту заменили 52 метра трубы.

- Принято решение о срочном монтаже обводной линии. С воронежского завода уже отгружена первая партия труб. К первому этапу укладки обводной линии планируется приступить сегодня в 11-12 часов дня. Вторую партию труб планируется отгрузить в 13.30, третью - в 16.00. Сформирована бригада специалистов для монтажа, подготовлены шесть сварочных аппаратов, - сообщили в облправительстве. - На разрушающемся коллекторе установлена станция перекачивания стока. Для откачки стоков на главную КНС города дополнительно привлечены частные лица и организации Россошанского района, спецтранспорт из Ольховатского, Подгоренского, Кантемировского районов. Ведутся переговоры с владельцами ассенизаторских машин из соседних районов. В подвозе воды населению на время ЧС задействуется спецтранспорт из Воронежа, Нововоронежа, Лискинского, Ольховатского, Подгоренского, Кантемировского районов. В городе увеличено число точек раздачи воды со скважин организаций и частных домов.

фото администрации Россоши

Напомним, 23 августа из-за прорыва канализационного трубопровода и четырех обрушений грунта (в яму даже провалился КамАЗ коммунальных служб), отключили воду более 30 тысячам россошанцев. Хотя ее подвоз и организовали, жизненно важного ресурса не хватает - жители брали воду даже из фонтанов. Канализационные стоки, кстати, начали стекать в реки, в которых из-за этого погибла рыба.

Как признался глава Россоши, средств на решение проблемы у города нет. А устранение аварии идет круглосуточно, но затягивается из-за большой глубины залегания коллектора.

Сейчас в деле разбирается местная прокуратура.

Кстати, это не первая авария на канализации в Россоши, аналогичная случилась там в ночь с 8 на 9 июля.