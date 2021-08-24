Жители Северного микрорайона Воронежа на несколько часов останутся без воды

Завершить работы должны до 18:00 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

25 августа из-за срочного ремонта трубопровода на повысительной станции №7 жители Северного микрорайона Воронежа на время останутся без воды. Схема переключений на резервные линии уже разработана. Как сообщили в «РВК-Воронеж», территория, у жильцов которой пересохнут краны, сведена к минимуму.

Однако с 10:00 до 18:00 в этот день все-таки придется ограничить водоснабжение жилых домов и других объектов в кварталах, находящихся в границах следующих улиц: Московский проспект (нечетная сторона) – бульвар Победы – Владимира Невского – Генерала Лизюкова – Антонова-Овсеенко до Московского проспекта, а также Хользунова, 122 (бизнес центр Арлан).

В указанную зону не входят дома по адресам:

- Антонова-Овсеенко 29, 31, 31а, 33, 33б, 35, 35в, 35э;

- Московский проспект 145, 147, 147а, 147в, 149, 149а, 153.

«РВК-Воронеж» приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее запастись водой.

Тем временем сотрудники Россошанской межрайонной прокуратуры организовали проверку по поводу крупной коммунальной аварии в Россоши - 22 августа там прорвался главный канализационный коллектор.