Министр обороны вручил медаль воронежской гимнастке Ангелине Мельниковой

Ангелина Мельникова (справа рядом с Сергеем Шойгу) получила очередную награду. На этот раз от министра обороны. Фото с сайта спортивного клуба ЦСКА. Фото: другой источник.

В субботу, 14 августа, в Министерстве обороны России чествовали спортсменов Центрального спортивного клуба Армии, вернувшихся с Олимпиады. В их числе была и воронежская гимнастка Ангелина Мельникова. Наша спортсменка получила от Сергея Шойгу медаль «За укрепление боевого содружества». Эта награда при наличии соответствующего трудового стажа или выслуги лет дает право присвоения звания «ветеран труда».

Напомним, Ангелина Мельникова на Олимпиаде в Токио выиграла золото в командном многоборье и две бронзы – в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. После возвращения из Японии воронежская гимнастка по указу Президента России получила Орден Дружбы. Также стало известно, что из федерального и регионального бюджетов Ангелине заплатят призовые – в общей сложности 8,8 миллионов рублей.