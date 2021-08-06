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Спорт6 августа 2021 18:37

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова получит 8,8 миллионов рублей за золото и две бронзы на Олимпиаде

Ее тренера Наталью Ишкову областной бюджет поощрит 700 тысячами рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Ангелина Мельникова заработала эти деньги тем, что пахала на базе "Озеро Круглре" изо всех сил.

Ангелина Мельникова заработала эти деньги тем, что пахала на базе "Озеро Круглре" изо всех сил.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Стали известны призовые олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. 21-летняя гимнастка получит деньги из областного и федерального бюджета. Из регионального поощрение будет поскромнее – 1,4 миллиона рублей. Из федерального ей выделят за золото 4 млн рублей, за две «бронзы» – по 1,7 млн рублей. Таким образом, общая сумма призовых составит 8,8 миллионов рублей. Воронежский тренер спортсменки Наталья Ишкова получит 700 тысяч из областного бюджета.

Напомним, Ангелина Мельникова в ночь на 6 августа прилетела в Воронеж. Она сказала, что сильно соскучилась по семье и по друзьям – «простым девчачьим посиделкам».

На вопрос о призовых мама спортсменки Марина Мельникова призвала не делить шкуру неубитого медведя и сказала, что пока ни о каких конкретных сроках выплат ей неизвестно. Впрочем, семья Ангелины в деньгах дочки не сильно нуждается. Ее мама работает юристом, папа – преуспевающий фермер. Однако деньги явно не помешают Геле как в устройстве собственного гнездышка в московской квартире, так и в развитии собственного бизнеса по производству гимнастических купальников.

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