Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова получит 8,8 миллионов рублей за золото и две бронзы на Олимпиаде

Ангелина Мельникова заработала эти деньги тем, что пахала на базе "Озеро Круглре" изо всех сил. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Стали известны призовые олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. 21-летняя гимнастка получит деньги из областного и федерального бюджета. Из регионального поощрение будет поскромнее – 1,4 миллиона рублей. Из федерального ей выделят за золото 4 млн рублей, за две «бронзы» – по 1,7 млн рублей. Таким образом, общая сумма призовых составит 8,8 миллионов рублей. Воронежский тренер спортсменки Наталья Ишкова получит 700 тысяч из областного бюджета.

Напомним, Ангелина Мельникова в ночь на 6 августа прилетела в Воронеж. Она сказала, что сильно соскучилась по семье и по друзьям – «простым девчачьим посиделкам».

На вопрос о призовых мама спортсменки Марина Мельникова призвала не делить шкуру неубитого медведя и сказала, что пока ни о каких конкретных сроках выплат ей неизвестно. Впрочем, семья Ангелины в деньгах дочки не сильно нуждается. Ее мама работает юристом, папа – преуспевающий фермер. Однако деньги явно не помешают Геле как в устройстве собственного гнездышка в московской квартире, так и в развитии собственного бизнеса по производству гимнастических купальников.

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