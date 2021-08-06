Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова в Воронеже: «Соскучилась по девчачьим посиделкам»

Ангелина очень устала, но очаровательная улыбка по-прежнему при ней. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В ночь на пятницу, 6 августа, в воронежский аэропорт прилетела олимпийская чемпионка и двукратный бронзовый призер Игр в Токио Ангелина Мельникова.

Перед тем, как самолет знаменитой гимнастки сел, удалось поговорить с ее мамой Мариной Мельниковой. Вот что она рассказала:

- Последний раз с дочкой сидели у бабушки ели клубнику. А потом сборы, Олимпиада. Очень соскучились. Сильно переживали за Гелю, когда она тяжело перенесла прививку от коронавируса. После ее первой части у нее сильно заболела рука, а после второй был сильный грипп с температурой до 38-ми. Но сейчас, слава Богу, все хорошо.

- Смотрели соревнования?

- Нет, никто из семьи не смотрит. Переживаем очень.

- Не спрашивали у Гели, собирается ли она готовиться к третьей Олимпиаде?

- Думаю, сейчас она и сама не скажет. Я, например, скорее за то, чтобы она завершила на такой мажорной ноте – три медали, одна золотая. Не хочу, чтобы ее травмы потом мучили. Из гимнастики Геля не уйдет, в ней у нее вся жизнь. Может, тренером станет, или будет развивать бизнес. Сейчас она выступает дизайнером своей линии гимнастических купальников.

Марина Мельникова не против того, чтобы дочь завершила свою блестящую карьеру после этой Олимпиады. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Часто общались с дочерью во время Олимпиады? Каково было ее мнение о еде, быте?

- Геля оценила условия на Играх как очень хорошие. Еда вкусная, кровати удобные. Правда, по Токио погулять не удалось. Но ничего не поделаешь, коронавирус.

- В личной жизни Гели не слышно о переменах? Может, замуж выйти хочет?

- Нет, насколько я знаю. Поклонников полно, но дочь пока вроде никого не выбрала.

- Зятя-спортсмена хотели бы?

- Не принципиально, главное, чтобы хороший человек был.

- Как встретите олимпийскую чемпионку?

- Прежде всего хорошей натуральной домашней едой. Призываю дочь не покупать в Москве ненатуральных помидоров, а то у нее от них один раз сыпь была. Ну и, конечно, надеемся, что дочь отдохнет у нас подольше.

Ангелину встречала и ее личный тренер Наталья Ишкова.

- Геля на этой Олимпиаде выжала из себя все возможное, реализовала себя по полной, - считает Наталья Николаевна. – На данный момент это практически ее максимум. Но это не значит, что Геля не может быть еще круче к следующей Олимпиаде. Хотя выиграть все сейчас практически невозможно – многие гимнастки жестко специализируются на отдельных упражнениях, и победить в их «коронке» сверхсложно.

- Как повлияла на выступление Гели смена музыки в вольных упражнениях в последний момент?

- Ну что поделаешь, при согласовании за отрезок в 30 секунд какой-то, по-моему, индийский композитор запросил 25 тысяч долларов. Пришлось оперативно менять этот кусок программы, другие движения немного делать. Кто знает, если бы не это ЧП, может быть не третье место в финале вольных заняла Ангелина, а выше.

И вот прилетел рейс. Выходят пассажиры, удивляются, что их встречает среди ночи такая масса народа. Ангелина Мельникова выходит одной из последних. И сразу бросается в объятия членов семьи: мамы, папы, бабушки и 17-летнего брата Олега (он тоже занимается спортом, в единоборствах (панкратионе) занимает призовые места, а сестрой, конечно гордится).

Ангелину встречали родители, бабушка, личный тренер и брат (слева направо). Фото: Юрий КОЗЛОВ

А потом коротко говорит об Олимпиаде и о себе:

- День рождения у меня пришелся на вылет в Токио, подарка так и не получила, только девочки в команде поздравили. Сейчас нет эмоций, моральное опустошение. Все-таки 1,5 недели таких переживаний. Очень приятно, что сейчас в аэропорт пришли поддержать меня так много людей, такое у меня впервые.

Ангелину сразу после прилета обступили поклонники. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Что делали во время финала на бревне, в котором не выступали?

- Просто болела за наших девочек и мальчиков на заключительных видах соревнований.

- Сколько пробудете в Воронеже?

- Не знаю. Спонтанно решила прилететь, очень соскучилась по родным. Нас планируют скоро принять Президент в Кремле. Поэтому, сколько останусь в Воронеже, пока не знаю.

- По чему в обычной жизни соскучились?

- По обычным разговорам, встречам с друзьями, девчачьим посиделкам.

- Будете ли готовиться к третьей Олимпиаде?

- Об этом говорить рано. Пока нужно немного отвлечься от гимнастики и отдохнуть.

Медали Геле достались очень нелегко, поэтому она хочет как следует отдохнуть. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Ангелина перед тем, как поехать домой, поблагодарила всех пришедших ее встретить людей, похлопав им в ладоши.

Перед тем, как поехать домой, Ангелина поблагодарила всех, кто ее встречал. Фото: Юрий КОЗЛОВ

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