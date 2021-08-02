Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала вторую «бронзу» на Олимпиаде

Ангелина Мельникова (справа) завоевала уже третью медаль на этой Олимпиаде. Фото: Спортивная гимнастика - Сборная России, ВКонтакте.

Еще одну медаль завоевала воронежская гимнастка Ангелина Мельникова на Играх в Токио. На этот раз в финале вольных упражнений.

Свое выступление Ангелина проводила без ошибок и только в концовке после двойного сальто ей не удалось четко приземлиться – оценка 14,166. Американка Джейд Кэри и итальянка Ванесса Феррари выступили посильнее. Соответственно у гимнастки из США первое место (результат 14,366). А Феррари стала второй – 14,200.

За третье место у Мельниковой разгорелась жаркая борьба с японкой Маи Мураками. В итоге победила дружба. Японка набрала те же 14,166. И они с Мельниковой обе взяли «бронзу». Вторая российская гимнастка Виктория Листунова заняла восьмое место.

Напомним, ранее Ангелина стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России и взяла бронзу в индивидуальном многоборье. Теперь еще и третье место в вольных упражнениях. Три медали Олимпиады, в том числе золотая – неплохую коллекцию привезет Мельникова из Токио!

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