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Спорт2 августа 2021 13:01

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала вторую «бронзу» на Олимпиаде

Третье место она поделила с японкой Маи Мураками
Юрий КОЗЛОВ
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Ангелина Мельникова (справа) завоевала уже третью медаль на этой Олимпиаде.

Ангелина Мельникова (справа) завоевала уже третью медаль на этой Олимпиаде.

Фото: Спортивная гимнастика - Сборная России, ВКонтакте.

Еще одну медаль завоевала воронежская гимнастка Ангелина Мельникова на Играх в Токио. На этот раз в финале вольных упражнений.

Свое выступление Ангелина проводила без ошибок и только в концовке после двойного сальто ей не удалось четко приземлиться – оценка 14,166. Американка Джейд Кэри и итальянка Ванесса Феррари выступили посильнее. Соответственно у гимнастки из США первое место (результат 14,366). А Феррари стала второй – 14,200.

За третье место у Мельниковой разгорелась жаркая борьба с японкой Маи Мураками. В итоге победила дружба. Японка набрала те же 14,166. И они с Мельниковой обе взяли «бронзу». Вторая российская гимнастка Виктория Листунова заняла восьмое место.

Напомним, ранее Ангелина стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России и взяла бронзу в индивидуальном многоборье. Теперь еще и третье место в вольных упражнениях. Три медали Олимпиады, в том числе золотая – неплохую коллекцию привезет Мельникова из Токио!

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