Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова к золоту Олимпиады добавила бронзу в индивидуальном многоборье

Ангелина Мельникова прошла все снаряды без срывов и завоевала бронзу Олимпиады в индивидуальном многоборье. Фото: sportgymrus.ru

Ангелина Мельникова вновь получит медаль Олимпиады – на этот раз бронзовую.

Финал индивидуального многоборья среди женщин завершился драматично. И Мельникова, и другая российская гимнастка Владислава Уразова три упражнения: опорный прыжок, брусья и бревно выполнили без ошибок. За медали с ними боролись только две иностранные спортсменки: Суниза Ли из СЩА и Ребекка Андраде из Бразилии.

И вот развязка – вольные упражнения. Уразова выполняет их без срывов, но оценка скромная 13,4 и сумма баллов 56,966. Ангелина Мельникова, которая едва смогла подобрать музыку к вольным перед соревнованиями, классно выполнила свою программу. Оценка – 13,966. И сумма 57,199. Медаль есть, но какая?

Суниза Ли из США не ошибается, получает 13,7, но у нее был запас. Сумма баллов 57,433. Она – олимпийская чемпионка.

И вот выступление бразильянки Ребекки Андраде. Она дважды заступает за ковер, вроде бы серьезные ошибки. Но показывает запредельную сложность, и все же обходит Мельникову. Ее сумма баллов – 57,298.

Однако и у нашей спортсменки это грандиозный успех. Ангелина Мельникова к золоту в командном многоборье прибавила бронзу в индивидуальном. Владислава Уразова осталась четвертой.

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