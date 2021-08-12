Олимпийская чемпионка из Воронежа Ангелина Мельникова получила Орден Дружбы

Ангелина Мельникова, прилетев в Воронеж, показала свои олимпийские награды. А теперь получила государственную - Орден Дружбы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

По указу Президента России Владимира Путина от 11 августа воронежская гимнастка Ангелина Мельникова получила орден Дружбы. Награду ей вручат «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады в Токио».

В принципе Орден Дружбы вручается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Но спортсмены как раз этим и занимаются. Даже конкурентки в борьбе за медали из разных стран порой сохраняют хорошие отношения друг с другом. Все помнят, как фаворитка Олимпиады американка Симона Байлз, получив травму, утешала Ангелину Мельникову, сорвавшуюся с бревна.

Гимнастку поздравил с получением ордена губернатор Александр Гусев. Глава области сказал:

- Эта высокая государственная награда стала заслуженной оценкой ваших выдающихся олимпийских достижений. Не сомневаюсь, такое внимание главы государства вдохновит вас на новые победы. От души поздравляю! Еще раз примите мою огромную благодарность за то, что прославляете Россию и Воронежскую область.

Орден Дружбы на федеральном уровне не дает права на какие-либо льготы. Однако на муниципальном уровне награжденные этим знаком отличия граждане могут рассчитывать на получение разовой или регулярной материальной выплаты. Ее размер зависит от возможностей бюджета, в данном случае Воронежской области.

Напомним, на Играх в Токио Ангелина Мельникова стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье, завоевала бронзу в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. Как после всех этих достижений встречали гимнастку в Воронеже, смотрите здесь.