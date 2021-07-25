В Воронежской области число умерших за сутки от коронавируса снизилось в два раза

Воронежским врачам снова трудно - зараженных с каждыми сутками все больше. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежской области на утро воскресенья, 25 июля, заразились COVID-19 еще 475 человек (сутками ранее было чуть меньше – 472). Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с этой опасной для жизни болезнью. Всего с начала эпидемии «ковид» подхватили 101 133 жителя Воронежской области.

По заразившимся наша область замыкает семерку самых неблагополучных регионов России. Впереди только Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области и Красноярский край.

В то же время значительно снизилось число выздоровевших. На утро 25 июля их было 242 (а сутками ранее 365). Всего победивших коронавирус стало 94 449. По этому показателю Воронежская область входит в лучшую десятку регионов России. Больше за сутки выздоровели только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Пермском крае, Свердловской, Брянской и Ростовской областях и Красноярском крае.

Но стало и гораздо меньших умерших от «ковида» - 10 человек на утро 25 июля (сутки назад было 23). Всего эта напасть унесла в могилу уже 4261 жителя Воронежской области.

Напомним, в наш регион в ближайшее время обещают доставить еще 27 тысяч вакцин «Спутник V» и еще пять тысяч «Вектора». Кроме того, в Воронежской области перенесли фестивали «Чернозем-2021» и «Русское лето» на конец сентября. А еще два – «Ночь в Дивногорье» и «Раменье-Оперу» и вовсе в этом году отменили.