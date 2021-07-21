В Воронеже фестивали "Чернозем" и "Русское лето" перенесли на конец сентября

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил о переносе уличных фестивалей "Чернозем" (планировался 13-15 августа у ТРЦ "Град") и "Русское лето" (планировался 11-12 сентября в Центральном парке). Губернатор Александр Гусев согласовал их проведение на конец сентября. Такое решение приняли из-за сложной эпидситуации с ковидом. Напомним, ежедневный прирост заболевших уже больше недели составляет более 460 человек.

- Две вещи остаются критическими: соблюдение санитарных элементарных требований - ношения масок и темпов вакцинации, - отметил глава региона. - Это два реальных рычага, которые могут повлиять на ситуацию... Конец сентября - даже более подходящая погода для концертов: не так жарко, как правило, сухо бывает.

В итоге, «Русское лето» перенесли на 25-26 сентября, а "Чернозем" - на 24-26 сентября.

Организаторы "Чернозема" сообщили, что билеты будут действительны на новые даты.

- Принято непростое решение о переносе мероприятия на чуть более поздние даты, так как безопасность наших гостей - превыше всего. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сохранить весь лайн-ап: проведены переговоры со всеми артистами, и хедлайнеры уже подтвердили возможность выступить в новые даты. По остальным участникам информация появится в ближайшее время, большинство из них предварительно подтвердили участие, - отметили организаторы рок-фестиваля. - Также поступает много вопросов о том, будут ли требоваться какие-либо документы при входе на фестиваль. Мы изучили опыт проведения других массовых мероприятий и предварительно сообщаем, что для входа на фестиваль может потребоваться один из следующих документов: сертификат о перенесенной болезни, отрицательный ПЦР-тест (сейчас мы обсуждаем вопрос организации ПЦР-тестирования рядом с территорией фестиваля для удобства зрителей) или сертификат о вакцинации. Точная информация о необходимости предоставления каких-либо документов на входе будет опубликована чуть позже... Мы понимаем, что кому-то из вас из-за сегодняшних новостей придется изменить планы. Но мы подходим к организации фестиваля с максимальной ответственностью во всех вопросах, включая безопасность и комфорт зрителей, поэтому рассчитываем на понимание с вашей стороны.

Напомним, в конце июня из-за начала третьей волны ковида приняли решение о запрете массовых мероприятий лета в регионе. При этом первоначально "Чернозем" и "Русское лето" не попали под запрет.