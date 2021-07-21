В Воронежской области ожидается поставка еще 27 тысяч вакцин «Спутник V» и 7 тысяч «Вектор»

21 июля на госпитализации в Воронежской области находятся 3290 человек. Только за прошедшие сутки в больницы поступило 376 человек. Об этом доложил первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков.

Спикер отметил, что продолжается рост заболеваемости внебольничными пневмониями. Он доложил о ходе иммунизации в регионе: только за 20 июля в регионе вакцину сделали 13,5 тысячи человек. В ближайшее время в регион ожидается поставка еще 27 тысяч вакцин «Спутник V» и 7 тысяч «Вектор».

Отметим, что у 463 жителей Воронежской области за последние сутки подтвердился COVID-19. Общее же число человек, столкнувшихся с этим диагнозом достигло 99 258.