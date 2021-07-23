В Воронежской области из-за ситуации с коронавирусом отменили два фестиваля

Дивногорье в 2021 году останется без красочного фестиваля. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Из-за тревожной ситуации с коронавирусом приняли решение отменить два фестиваля: «Ночь в Дивногорье» и «Раменье-Опера». Намомним, на первом из них зрителям показывают пещеры с сотнями свечей и спектакли под открытым небом. Обычно на ночь в Дивах собирались несколько тысяч человек.

А «Раменье-Опера» – театральный фестиваль. Он проходит в Рамони с 2018 года. Перед «ковидной» паузой на фестивале проходил красочный костюмированный парад в парке перед Дворцом Ольденбургских.

Напомним, что из-за коронавируса перенесли рок-фестиваль «Чернозем-2021», который должен был пройти у Сити-парка «Град» с 13 по 15 августа и фестиваль традиционной культуры «Русское лето», запланированный на 11-12 сентября в Центральном парке. Первый на 24-26 сентября, второй на 25-26 сентября

- Разрешено начать подготовку к обоим этим фестиваля, а окончательное решение об их проведении будет приниматься позднее с учетом эпидобстановки, - сообщили в региональном департаменте культуры.