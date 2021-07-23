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Происшествия23 июля 2021 14:05

В Воронежской области в реке нашли труп 14-летней девочки

Она пошла купаться с двумя девочками, не предупредив взрослых
Юрий КОЗЛОВ
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Фото с места трагедии.

Фото с места трагедии.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В четверг, 22 июля, трагедия случилась в Грибановском районе недалеко от села Верхний Карачан.

На местную реку Карачан пошли купаться две 14-летние девочки и одна 8-летняя. А вот взрослым об этом ничего не сказали. Одна из 14-летних школьниц во время купания стала тонуть. Ее ровесница пыталась вытащить подругу, но у нее не хватило сил. Тогда она побежала звать на помощь взрослых. Но когда те прибежали, то было уже поздно. Девочка утонула.

- Выехавшие на место ЧП следователями СК провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и родственников. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти девочки, – сообщил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.

Напомним, только за июль на воде погибли три подростка. 8 июля 16-летний подросток утонул в озере Круглое неподалеку от села Новоподклетное Рамонского района. 12 июля пошел ко дну в пруду недалеко от хутора Высокий Ольховатского района 17-летний юноша. А 13 июля утонул еще один 16-летний подросток, отдыхавший на пляже в селе Чертовицы с отцом.