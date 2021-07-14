На пляже в Чертовицах под Воронежем утонул 16-летний подросток

Место ЧП Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

13 июля 16-летний подросток с отцом отдыхали на пляже в селе Чертовицы Воронежской области. Мужчина видел, как плавает его сын, но на какое-то время он отвлекся, а когда вновь посмотрел на реку, ребенка уже не было.

Мужчина попытался самостоятельно отыскать сына, однако не смог. Тут он позвонил в правоохранительные органы. Спасатели организовали масштабный поиск, однако только утром 14 июля удалось извлечь из воды тело подростка. Почему парень утонул, теперь предстоит выяснить следователям.

- Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, родственники, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщил руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.

Ранее мы писали, как 17-летний парень утонул в пруду недалеко от хутора Высокий Ольховатского района. Днем 12 июля компания местных подростков отдыхала на местном пляже. Тот самый юноша внезапно скрылся под водой.