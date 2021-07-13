В Воронежской области в пруду утонул 17-летний парень

Фото с места происшествия Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

17-летний парень утонул в пруду недалеко от хутора Высокий Ольховатского района. Днем 12 июля компания местных подростков отдыхала на местном пляже. Тот самый юноша внезапно скрылся под водой.

Его товарищи на берегу занервничали: после безуспешных попыток самостоятельно помочь другу ребята сообщили о ЧП в службу спасения. Но водолазы достали со дна пруда уже бездызанное тело.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка.

- Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил и.о. руководителя Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Роднев.

8 июля из пруда Новый в поселке Панино Воронежской области спасатели достали тело 32-летнего местного жителя. Вероятно, он не рассчитал свои силы и утонул.