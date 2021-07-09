В озере под Воронежем утонул 16-летний подросток

Фото СУ СК России по Воронежской области

Воронежские следователи проводят проверку по факту гибели 16-летнего подростка в озере Круглое неподалеку от села Новоподклетное Рамонского района.

По предварительным данным, днем 8 июля компания подростков приехала из Воронежа отдохнуть у водоема. Во время купания 16-летний юноша стал тонуть. Друзья пытались его вытащить, однако не смогли это сделать самостоятельно и вызвали службу спасения. Тело из воды достали сотрудники МЧС.

- Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев, назначили судмедэкспертизу для установления точной причины смерти подростка, - сообщили в региональном следственном управлении СК России. - Также в рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности граждан на водных объектах и определения мест, где купание запрещено.