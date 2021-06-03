В центре Воронежа неизвестные повредили многолетнюю каштановую аллею

Эксперт городского управления экологии оценит повреждения Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Некто повредил больше десяти каштанов, которым по предварительной оценке около 50 лет, на улице Комиссаржевской. Управа Центрального района готовит заявление в полицию для проверки, выявления виновных и привлечения их к ответственности.

- Управа района проанализировала характер, расположение и местоположение повреждений, а также их внешний вид. Нет оснований полагать, что повреждения случайны и возникли из-за работы тяжелой уборочной техники на дороге зимой (по разным оценкам, повреждения более позднего периода).Тротуарная часть в этом месте убирается, в основном, дворниками, реже - малой коммунальной техникой, габариты которой не соответствуют местам и размерам повреждений, - сообщили 3 июня в пресс-службе мэрии.

Эксперт городского управления экологии оценит повреждения. В итоге будут выработаны меры, направленные на минимизацию последствий нанесенного деревьям вреда. Повреждений, как сообщили в мэрии, достаточно много, характер повреждений примерно одинаков.

Ранее мы рассказывали, что Северный лес оставят в покое и сделают его исключительно территорией для отдыха. Зеленая территория получит статус памятника природы областного значения. Он предполагает изъятие участков из частного пользования, запрещение рубки деревьев и строительства. Пока статус не присвоили, в лесу случился пожар, на деревьях стали появляться загадочные красные кресты, а после опять обнаружили просверленные дыры.