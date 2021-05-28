Обвиняемому в убийстве воронежской учительницы проведут психиатрическую экспертизу

Артему Селютину "светит" пожизненное заключение Фото: Ирина ШАБАНОВА

Ленинский райсуд продлил арест Артема Селютина, обвиняемого в убийстве воронежской учительницы Натальи Тушинской. В СИЗО 31-летний уроженец Луганска проведет как минимум еще два месяца - до 3 августа включительно. Заседание прошло без него: мужчину отправили в Курск для проведения психиатрической экспертизы.

Напомним, жестокое убийство произошло в Воронеже 2 февраля. На Московском проспекте, недалеко от остановки «Гостиница Спутник» вечером обнаружили тело 48-летней учительницы математики школы Военного городка Натальи Тушинской, изрезанное ножом. Она возвращалась домой с работы пешком. В момент, когда она разговаривала с коллегой по телефону, на нее напал неизвестный. «Меня убивают!», - успела она крикнуть в трубку.

По версии, которую озвучивали в суде, Селютин потребовал у женщины деньги, а когда она отказалась отдать средства, он решил забрать их силой и ударил женщину ножом в грудь, шею и голову. Забрал сумку с деньгами и телефон. После убийства он успел вернуться к себе на родину. Но там его 10 февраля задержали силовики. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям - убийство с разбоем и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. По одной из статей Селютину грозит пожизненное лишение свободы.