Генпрокуратура ведет проверку после гибели черепах в воронежском озере

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Генеральная прокуратура РФ заинтересовалась массовой гибелью черепах в озере Воронежского биосферного заповедника. Главное надзорное ведомство поручило региональному провести проверку. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры 26 апреля.

В ходе проверки правоохранители установят причины и условия, повлекшие причинение вреда фауне. Кроме того, дадут оценку действиям должностных лиц, в ведении которых была охрана заповедного места.

Напомним, сообщения о мертвых черепахах и рыбе воронежском заповеднике появились в соцсетях 17 апреля. После этого проверку с взятием проб воды и останков провели экологи и инспекторы Росприроднадзора. В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области отметили, что экологической катастрофы нет. А гибель живности наступила в результате естественных причин.