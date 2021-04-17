В Воронежской области в Черепашьем озере погибла большая часть обитателей

Снятое на видео состояние озера шокирует Фото: Кадр видео

Воронежцы 17 апреля сообщили, что на Черепашьем озере в поселке Маклок погибли все его главные обитатели - черепахи. По словам очевидцев, озеро усыпано черепашьими трупами и мертвой рыбой. В подтверждение своих слов Алина Спиридонова опубликовал видео, на котором запечатлены поднявшиеся бездыханные тела животных.

Озеро Черепашье - памятник природы областного значения. Оно находится на территории Сомовского лесничества в Новоусманском районе. Известно, что здесь сохранилась единственная на севере области большая популяция редкого вида животных - черепахи болотной. Насколько серьезна та трагедия, что сняли на видео жители Воронежской области, пока не известно. «КП-Воронеж» уточняет информацию.

Напомним, декабрьская экологическая катастрофа на Усманке потрясла всю страну. В реке погибло все живое. Сотрудники Воронежского заповедника первыми начали бить тревогу. В итоге Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора оценило ущерб, причиненный реке, в 4,1 млн рублей.