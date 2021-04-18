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Происшествия18 апреля 2021 12:20

Воронежские власти проводят проверку по факту массовой гибели черепах в озере у Маклока

На месте работают специалисты Росприроднадзора и департамента экологии
Ярослав ИВАНОВ
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Скриншот видео

Скриншот видео

Местные власти разбираются, что привело к гибели живности на Черепашьем озере у поселка Маклок. Напомним, озеро является памятником природы, особо охраняемым природным объектом областного значения, который находится на территории Воронежского заказника.

Вечером 17 апреля воронежские соцсети взорвали сообщения о массовой гибели живности на Черепашьем озере. На фото и видео на поверхности озера множество трупиков обитателей, берег тоже усеян мертвыми лягушками, рыбой и черепахами.

На место выехали руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

- Будет проведена проверка, взяты пробы для исследования, - сообщила чиновница "Комсомолке" по телефону.

Также на месте сейчас работают инспекторы Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора.

ЧП