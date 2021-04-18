Воронежский заповедник:черепахи могли погибнуть из-за промерзания озера до дна этой зимой

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По факту массовой гибели обитателей Черепашьего озера у поселка Маклок началась проверка инспекторами Росприроднадзора и сотрудниками департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. Специалисты возьмут на исследование пробы воды, почвы и останки животных.

- Причина гибели обитателей пока неизвестна. Есть предположение: поскольку осень была малодождливая, в озере осталось мало воды и оно промерзло до дна. Черепахи просто могли замерзнуть. И когда лед сошел, они просто поднялись на поверхность, - сообщил "Комсомолке" Николай Козак, заместитель директора Воронежского заповедника по развитию. - Сейчас на месте работают инспекторы Росприроднадзора, специалисты департамента экологии, берут пробы воды для анализа, а также останки черепах - на предмет наличия у них паразитов, чтобы конкретно установить причину гибели.

Сообщения в соцсетях о массовой гибели живности на Черепашьем озере, памятнике природы областного значения, появились в соцсетях 17 апреля.