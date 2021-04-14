В Воронежской области за соблюдением особого противопожарного режима будут следить 12 беспилотников

Один из беспилотников, который с 15 апреля заступает на дежурство. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

С четверга, 15 апреля, в Воронежской области начнут работать патрульные группы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Их задача – отслеживать нарушения особого противопожарного режима.

Маршруты, графики и время работы БПЛА держат в тайне специально, чтобы любители пожечь костры не были в курсе. Сейчас в распоряжении регионального ГУ МЧС есть 12 беспилотников. Однако в ведомстве рассчитывают, что с ними поделятся и располагающие такой техников руководители муниципалитетов. Тем более, что это в их интересах.

Напомним, что во время особого противопожарного режима, который в Воронежской области в 2021 году начинается с 15 апреля, нельзя разжигать костры на природе и заезжать на машинах в леса.

Первые теплые дни уже принесли головной боли сотрудникам МЧС. Только 13 апреля по области было 150 вызов на пожары. Горели леса и трава в Новоусманском, Аннинском и Рамонском районах и на окраине Воронежа. Больше всего пострадали жители села Мечетка Бобровского района – там сгорели восемь жилых домов и четыре хозяйственные постройки.