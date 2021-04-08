В Воронежской области с 15 апреля запретят жечь костры

Костры на природе можно жечь еще неделю. Дальше за это могут оштрафовать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 7 апреля, и.о. губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов подписал постановление о введении особого противопожарного режима. Документ вступает в силу с 15 апреля.

С этой даты нельзя будет разводить костры в лесах и в населенных пунктах, а также на дачах и огородах и вблизи линий электропередач и автомобильных и железных дорог. Также запретят въезжать в леса на машинах. Будут действовать два исключения. Разрешат ездить по лесам автомобилям пожарных, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательной службы. Второе исключение распространяется на все машины. Но только в том случае, если через лес идет дорога общего пользования. А вот сворачивать с нее уже будет нельзя.

Нарушителям грозит штраф от 2 до 400 тысяч рублей.

Главам администраций поручили следить за соблюдением противопожарного режима. В частности, они должны информировать о нем земляков, создавать защитные полосы от возможных пожаров, обеспечить на случай ЧП запасы воды.

Также в постановлении есть рекомендация военным. При 4 и 5 классах пожароопасности их убедительно просят не делать бомбометания, а также не утилизировать и не уничтожать боеприпасы.

Напомним, в 2020 году особый противопожарный режим ввели раньше обычного – с 1 апреля. Сделали это из-за обилия ландшафтных пожаров – из-за теплой весны тогда активизировались любители пожарить шашлыки и пожечь траву на своих участках. Из-за многочисленных огненных ЧП в лесах противопожарный режим отменили лишь с 29 октября.