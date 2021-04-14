Самый страшный пожар в Воронежской области полностью потушили

Пожар в селе Мечетка потушили, теперь власти рассматривают возможность оказания помощи владельцам восьми сгоревших домов. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Пожар в селе Мечетка Бобровского района ликвидировали в среду, 14 апреля, в 7.46. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Из многочисленных пожаров, случившихся 13 апреля в Воронежской области, тот, что случился в Мечетке, был самым страшным. В селе сгорели восемь жилых домов и четыре хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без жертв. Власти рассматривают возможность оказать материальную помощь погорельцам.

Сгоревшие дома в селе Мечетка. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Напомним, что огонь также бушевал в Новоусманском, Аннинском и Рамонском районах и на окраине Воронежа. Тушение осложнял сильный ветер. Самый масштабный из близких к Воронежу пожар полыхал между городской больницей скорой помощи №8 на улице Ростовской и микрорайоном Масловка. Для его тушения пришлось перекрывать участок дороги. Пожар локализовали (то есть, не допустили его дальнейшего распространения) в 20.00 13 апреля. Также удалось остановить огонь, подступавший со стороны Семилукских выселок.