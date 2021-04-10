«Люки на крышу были закрыты»: причину пожара в воронежской пятиэтажке выясняют

Фото – пресс-служба мэрии Воронежа

В Воронеже выясняют причину пожара в пятиэтажке на улице Еремеева вечером 9 апреля. Почему загорелась крыша, пока неизвестно. Но в УК «Мастер», обслуживающей дом, утверждают, что люки на чердак были закрыты. Об этом сообщили в пресс-центре ЖКХ 10 апреля.

– Все люки выходов на кровлю были закрыты, сотрудникам МЧС пришлось их выбивать, чтобы подняться на чердак, – прокомментировали в УК «Мастер».

Сейчас на месте пожара работают коммунальщики. Уже начали разбирать сгоревшие балки и в скором времени принято решение восстановить кровлю, которая сгорела полностью, а также пустить отопление и ресурсы за счет резервов городского бюджета.